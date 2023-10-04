「積金易」平台拖至6月底完成　料2025年轉移全部強積金帳戶

「積金易」平台今年初因技術問題，需拖多8個月始能完成。積金局主席劉麥嘉軒今日（4日）表示，平台軟件開發已於今年6月底完成，5間「先行者」可於明年第二季起，陸續將強積金帳戶轉移至積金易平台，其餘帳戶則按資產規模，由小至大依次加入平台，預料2025年內可完成全部轉移，強調平台能如期全面運作。

積金局表示，僱主為僱員作自願性供款的趨勢亦穩步上升。根據數字，在2019年有約1.6萬名僱主，為近38萬名僱員作自願性供款，而去年則有近2萬名僱主，為逾41萬名僱員作自願性供款；而當中涉及的供款總額，亦由112億港元，增長至146億港元。

拖欠供款方面，局方指，自2005/06年度起統計至今，已處理64萬宗拖欠強積金供款個案，總共為計劃成員，成功追討逾29億港元的強積金拖欠供款。局方又指，疫情期間所發出的付款通知書數目大幅增加，過去財政年度共發出近35萬張付款通知書，較疫情前大增33%；不過，該局在今年4月至8月間，只發出約15萬張付款通知書，雖較去年同期多5500張，但其升幅遠較疫情期間緩和。