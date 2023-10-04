今年第三季將擴大離院長者綜合支援計劃　預計受惠人數達4.5萬

本港人口老齡化問題嚴重，醫療壓力與日俱增。為舒緩醫療壓力，政府推出「離院長者綜合支援計劃」，並宣布2023年第三季起會擴大醫管局的支援計劃，將每年受惠人數由約33000人增至45000人。另外，政府在5年前亦撥出十億元設立「樂齡及康復創科應用基金」，推出5年間至今已批出6.1億港元。

為減低離院回家的60歲或以上病人再度入院風險，醫院管理局推出「離院長者綜合支援計劃」(支援計劃)為離院回家的60歲或以上病人提供過渡性的綜合支援服務，包括向離院長者提供出院前規劃、出院後的復康服務和家居照顧服務，包括個人護理、膳食服務、家居改裝和清潔，以及護老者培訓等。而為支援更多離院長者居家康復，政府在2023年第三季起擴大醫管局的支援計劃，將每年受惠人數由約33000人增至45000人，其中可被轉介至家居照顧服務的人數由約9000人增至11000人。

另外，為支援樂齡科技發展，政府在2018年12月撥出10億元設立「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老及康復服務單位購置、租借和試用科技產品，以改善服務使用者的生活質素和減輕護理人員的壓力。政府表示，基金推出至今已批出約6.1億元，資助約1800個安老及康復服務單位購置或租用超過17000件科技產品，例如職業治療、物理治療、言語治療設備及評估工具、模擬運動系統和樓梯機等。