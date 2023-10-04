公務員醫療支出增幅高達30.9%　上年度達約21億

現時合資格享用公務員醫療福利的人士約有57萬人，政府表示衞生署為公務員及合資格人士提供醫療及牙科服務的實際開支歷年持續上升，由2018至19年度約16.35億元增至2022至23年度約21.4億元，增幅高達30.9%，政府指由於公務員及合資格人士人數增加和預期人口壽命增長等原因，導致政府支出持續增加。

根據政府文件，政府為公務員提供的醫療及牙科服務的實際開支歷年持續上升，當中當中，「支付及發還醫療費用」所佔增幅比率最高，而公務員及合資格人士2022至23年度約57萬人，退休公務員人數為13.4萬人，政府表示由於公務員及合資格人士人數增加和預期人口壽命增長、科技先進硏發更多醫療藥物、治療方法和設備等，都會令申請宗數和實際支出持續增加，此外，近年涉及罕見疾病及昂貴醫療費用的個案亦有所增加。

除了向醫管局提供的年度資助外，政府由2009至10年度起另外增撥資源予醫管局，加強為公務員及合資格人士提供專科門診及診斷服務，上年度為提供的撥款總額約為9,200萬元。此外，公務員中醫診所由2020年3月開始提供服務。上年度政府向醫管局提供營運公務員中醫診所的全年撥款約為2,240萬元。

目前政府為公務員提供不同醫療服務，公務員診所方面，於2020年3月推出「綜合治療計劃」和「簡易配」先導計劃，目前正籌備增設第7間和第8間公務員診所。分別位於將軍澳67區新建的政府大樓內，工程已於2020年第3季展開，及規劃中的觀塘綜合發展項目內。預計可先後於2025年第3季及2027年第2季逐步投入服務，每年合共可提供額外服務量約16萬人次。

牙科服務方面，政府指去年所有牙科服務的就診人次超過58萬，現時覆診預約的輪候時間已由以往平均約12個月增至超過24個月，政府指長遠而言，將分別於柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓、將軍澳政府合署及觀塘綜合發展項目擬建牙科診所，預計可於2025年第3季至2027年第2季期間分階段投入服務。