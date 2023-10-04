逾半受訪青少年認為精神健康不理想　學業成績及家庭成主因

本港經歷3年新冠疫情後，雖然政府於今年3月起解除最後的防疫枷鎖口罩令，然而至今仍有很多學生每日上學都在戴口罩，活在防疫陰霾下。面對後疫情新常態，青少年的精神健康不容忽視。有團體發表調查指，逾半受訪青少年認為自己精神健康不理想，更有近10%人認為非常不理想，而主要原因來自學業成績及家庭因素。

下周二(10日)是「世界精神衞生日」，香港家庭福利會早前就香港青少年精神健康進行研究，共收集了來自40所服務中學，共2,464名介乎12歲至19歲中學生的回應，當中男女比例約各佔一半。調查顯示超過一半(54.4%)的青少年認為香港青少年的精神健康不理想，其中更有9.7%認為精神健康非常不理想。另外，有接近三分之二(62.9%)青少年關注自己的精神健康及(61.4%)青少年認為香港社會關注青少年的精神健康，兩者的關注度相約。在社會資源方面，有45.7%的青少年表示現時社會的資源不足夠去促進青少年的精神健康，當中約有8.2%認為非常不足夠。調查還確定了多個影響香港青少年精神健康的因素，主要有三大因素，包括學業成績(95.1%)、家人期望(93.7%)及家庭關係(92.2%)。

香港家庭福利會服務總監(青少年服務)陳淑儀指，普遍香港青少年的學業壓力大，強化個人「內在力量」是克服困難之必要心理質素。同時，家庭因素與青少年精神健康關係密切，故建議家長與青少年互相代入對方的處境，多製造溝通機會，了解親子間常見的價值觀差異，從而促進家庭的溝通，提升家庭幸福感。她建議為對社區活動有興趣的青少年提供一系列的訓練及體驗，推動他們探索社區資源以及自身於社區貢獻的可能性，讓他們了解及展示自身對社區參與的看法，藉此提升他們的心理健康及提升對社區的歸屬感。