停職男警涉非法披露同袍個人資料　控方接納以簽保守行為處理

一名男警涉於去年9月，在一個WhatsApp群組內，非法披露另一警員的個人資料，被控未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，違反《個人資料(私隱)條例》。案件今（4日）在沙田裁判法院再提堂。控方接納以簽保守行為方式處理。被告同意案情後，裁判官下令被告以2,000港元，守行為36個月，控罪撤銷。

56歲被告劉捷成，案發時為警員，據悉現已停職。控罪指，被告於2022年9月23日，在香港在未經資料當事人X的相關同意下，技露他的個人資料，即其英文全名、職级、警務處職員編號及他所屬的小隊，意圖導致X或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致該X或其家人蒙受指明傷害。

案情指，X現年47歲，是一名警員。2022年9月23日，X的友人告訴他，有人在一個WhatsApp群組內，列出X的個人資料，包括全名、警務處職員編號等，同時發布一則寫有貶低X的言詞的Facebook貼文截圖。X覺得聲譽受損，於是報案。同年11月24日，被告接受警誡，承認在Whatsapp群組發布相關訊息的電話號碼，是由他使用。他在9年前加入該群組。

根據條例，如任何人（披露者）在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪。任何人違反條例所訂罪行，可被處罰款10萬港元及監禁兩年。

案件編號：STCC2409/2023