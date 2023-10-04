涉火炭便利店外連喼偷白威犬　七旬翁被捕狗狗平安歸原主

火炭前日(2日)發生懷疑偷狗案。當晚9時許，13歲雄性白威犬「Daniel」連寵物喼被暫時放置在駿洋邨一便利店外，未料在短短數分鐘內遭一名黑衣男帶走。狗主Kathy其後透過「天眼」了解失犬過程，隨即報案求助，並在網上發出尋犬啟事，呼籲公眾提供資料。直至今午(4日)約3時半，Kathy收到執法部門聯絡，表示在黃竹洋村一單位平安尋回Daniel，被指偷狗的人士聲稱，他以為Daniel遭人遺棄，於是帶牠回家照料，並已為其洗澡2次及妥善餵食。

執法人員經調查後，以涉嫌「盜竊犬隻」拘捕一名74歲男子，他現正被扣留調查；至於Daniel情況良好，其後已經交還原主。Kathy為尋回Daniel鬆一口氣，形容狗狗回家後顯得很開心。她已提醒工人日後放狗務必小心，切勿再將狗隻放在店外。

據悉，狗狗Daniel身體一般，無法食硬糧，另因軟骨老化問題，每日需要食魚油丸，而受皮膚問題影響，牠亦要每星期用藥性沖涼液洗澡。今次Daniel突然被帶走，若然牠缺乏應有照顧，可能對其健康構成危險。