兩周偵破3宗私煙案　總貨值4700萬元

海關於過去2星期偵破3宗不同層面私煙案件，包括2宗大型走私香煙案件和一宗涉及2個懷疑私煙儲存倉庫的案件，檢獲共約1,260萬支懷疑私煙和約54公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約4,700萬港元，應課稅值共約3,200萬港元。

首宗案件涉及跨境走私，9月20日，海關透過風險評估，在屯門內河船碼頭查驗一個從廣州抵港、報稱載有包裝盒的40呎海運貨櫃，從中檢獲約340萬支懷疑私煙。經跟進調查後，關員在昨日(10月3日)再鎖定及檢查2個同樣從廣州抵港、報稱運載家居用品的海運貨櫃，進一步起出約490萬支懷疑私煙，成功偵破第二宗案件。

另一方面，海關昨晚於粉嶺流水響一個鐵皮場搗破一個懷疑私煙倉，檢獲約260萬支懷疑私煙和約54公斤懷疑未完稅製成煙草，拘捕一名21歲男子；關員深入追查後，今日(10月4日)下午再於元朗公庵路另一個鐵皮場私煙倉，起出170萬支懷疑私煙。上述3宗案件仍在調查中。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。海關表示，會繼續以全方位的執法策略，從不同層面打擊私煙活動，包括跨境走私、儲存、分銷及販賣私煙。