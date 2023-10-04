機場舉辦文化藝術節　巨型數碼幕牆演繹傳統書畫

上機前、落機後有多個好去處了！香港國際機場於9月28日至12月31日期間，在機場多個地點舉辦的展覽及表演，包括各種藝術文化、音樂、展覽、表演等活動，並設巨型數碼幕牆演繹傳統書畫，令旅客能感受香港濃厚的文化底蘊。

香港機場管理局今日(4日)正式啟動「香港國際機場文化藝術節 2023」。文化藝術節涵蓋多種形式的藝術創作，包括在機場巨型數碼幕牆上透過動畫短片重新演繹傳統中國書畫，將畫中意境活現眼前；亦以別樹一格的漫畫呈現香港電影的經典場景。另外，機場亦將由本地藝術家繪上生動別致圖案的3座鋼琴將設置在客運大樓不同地點，供旅客欣賞和音樂家現場演奏；傳統明信片將結合藝術與互動元素，展示本港的文化風景。

機管局表示，多個匯聚著名及新進本地藝術家的展覽及表演均是與Attacca Projects、香港演藝學院、香港藝術中心、康樂及文化事務署、M+、MobArt 畫廊及西九文化區自由爵士音樂節的合作的成果，期望能為旅客締造獨一無二的回憶。

機管局行政總裁林天福表示，機場客運量於過去一年持續上升，而機場作為旅客到港第一道門戶，是理想平台向旅客展現本港多元文化面貌，並令旅客有更愉快的機場體驗。