政Whats噏：發展海濱唔容易　吳永順話還港於民遇挑戰

政府近年大力推動海濱發展，市民可以享受下海景。海濱事務委員會主席吳永順話要做到「還港於民」，過程中會遇到好多挑戰。

真係咁有難度？吳永順今日(4日)出席一個有關海濱發展嘅研討會，話海濱規劃採用「先駁通，再優化」策略，喺短時期內開放海濱空間畀公眾，再優化裏面嘅設計。佢又話要「還港於民」往往需要搬遷一啲臨海設施，因此每發展一段海濱都會遇上唔同嘅挑戰。

雖然係咁，但佢期望到2028年海濱能夠由依家嘅25公里擴展至34公里，以「3E」方式即實驗、參與同賦權持續改善海濱嘅暢達度。針對九龍東，佢話將會有多個海濱落成，包括茶果嶺海濱公園同鯉魚門海濱長廊，海濱事務委員會將持續聆聽意見，完善海濱地區嘅建設。

唔單止海濱發展，出席研討會嘅香港經貿商會會長李秀恒認為油塘灣有潛力興建遊艇會。佢話已有充分嘅研究指油塘灣具有天然嘅地理優勢，即使颱風侵襲，海浪對灣內嘅影響有限，好適合停泊遊艇。

李秀恒仲話近年內地興起遊艇旅行，遊艇會可以吸引大量內地以至東盟高質量旅客，從而推動九龍東嘅經濟發展，而遊艇會亦可以為九龍東帶嚟幾千個就業機會，幫助漁民轉型，為香港創造更多優質高薪嘅技術崗位咁話。