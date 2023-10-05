高鐵通車5周年　疫後復運掀新章　女車長迎難而上

廣深港高鐵香港段通車5年，但因為新冠疫情而停駛3年，一眾高鐵車長感受最深。31歲的葉穎思於5年高鐵通車時加入團隊做「開荒牛」，擔任列車長解答乘客在車上遇到的疑問，上月更成為車站管理高級主任，負責迎接貴賓。她說，曾對高鐵疫下停運3年感徬徨，但深信高鐵終有一日會重開，故堅持留守，期間留下不少畢生難忘回憶，甚至因為公事而延遲婚禮。

葉穎思過去在電訊公司擔任客戶服務員，後被調任後勤，期間體會自己更喜歡站在前線。適逢5年前高鐵通車，她應徵做列車長，在來往香港西九龍站和廣州南站的動感號列車上照顧乘客不同需要，為當年唯一一個非由港鐵轉職高鐵的新人。她指，當時其他同事均有豐富鐵路知識，但她一無所知，幸惡補後很快上手。

受疫情影響，高鐵停駛至今年1月底才恢復營運。葉坦言，初時曾感徬徨，但深信高鐵終會重開，故堅持留守，期間在通勤車服務內地員工往返香港西九龍站，又在各港鐵站控制人流，並到學習及發展部培訓。

葉表示，原本前年7月打算結婚兼擺酒，因疫情肆虐，延至去年7月初，但當時她因為公務需再延遲婚禮。今年9月葉升職為車站管理高級主任，每周迎接3至4名官員、領事等禮賓、協調本地和內地出入境部門等。她形容，以往在列車每次只需處理570多名乘客，但現卻要監察整個西九站，挑戰性高，仍在學習中。

適逢高鐵5周年，葉穎思作為「開荒牛」形容站內以至乘客都有很大轉變，例如最初乘客以即日來回的商務客為主，現卻有一家大細、官員以至外國領事，站內亦增加更多指示牌和打卡點，形容「西九站唔單止是車站，亦係一個景點」。至於期間的難忘經歷，她憶述，今年年初有女孩因未能及時落車而跟家人失散，於車廂抱頭痛哭，幸在其幫助下重返家人懷抱，女孩一句「好彩有你，個心都定返」亦增其繼續服務乘客的動力。