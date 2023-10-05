加強打擊濫用公屋　房署已發8.8萬通知　住戶須限時申報

為合理分配及善用公屋資源，房委會早前通過收緊公屋富戶政策及打擊濫用公屋等措施，包括縮短至每兩年申報是否在本港擁有住宅物業。房屋署署長羅淑佩今日(5日)表示，由本周二(3日)開始，已向首批約8.8萬名、住滿2年至8年的公屋住戶派發申報表，當中暫不包括長者戶；他們收到表格後完成填寫，並需要在11月底前交回申報表格，而下一輪發信將會在明年4月左右。

羅淑佩提醒租戶若未收到相關申報表，毋須太擔心，署方會直接將申報表直接放入相關住戶的信箱；如果住戶暫時未收到申報表，即代表他們在這個階段暫毋須申報，不用擔心寄失。但她強調，若租戶申報已持有物業，房屋署不會懲罰，但將須要1個月內搬走；惟如果租戶透過公司持有物業，要視乎租戶在公司的角色，再由房署決定跟進行動，舉例如果租戶是公司董事或老闆，就必須要申報相關物業；但如果公司由多人共同擁有，而物業不可能用作居住用途，或可酌情處理。

她再三指出，公屋是為令有需要的人士有「安身之所」，改善生活條件，如果租戶本身已擁有住宅，就不應佔用珍貴的公屋資源，並提醒租戶須如實申報，如果作出虛假陳述，將負上法律責任。對於有意見認為，不同部門的資料應該互通比對，以助識別持有物業的租戶，羅就指，會與地政總署研究，但強調租戶如果已買物業，本身亦有責任1個月內主動申報；她續指房署正努力研究其他打擊濫用公屋的措施，包括已聽聞有人將公屋違規出租作為民宿，形容是離譜行為，署方一經發現，必定會嚴厲打擊，她亦呼籲市民若發現違規行為，亦可主動作出舉報。