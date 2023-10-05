補充勞工優化計劃收近6000宗申請　以飲食業職位佔最多

為紓緩本地多個工種勞動力不足情況，政府上月推出補充勞工優化計劃，以精簡審批程序，放寬准許輸入申請26個「非技術或低技術」工種，為期兩年。勞工處昨日(4日)表示，由9月4日至10月3日期間內，共收到546宗申請，涉及5,961名勞工；而在26個職位申請中以侍應生最多，達1,305人。

根據勞工處的數字顯示，在放寬准許輸入申請的26個「非技術或低技術」職位類別申請中，以侍應生最多，達1,305名；按申請數目順降，為售貨員、初級廚師及貨倉管理員，職位數目分別為575名、492名及270名。另外，補充勞工優化計劃中人數最多的申請來自保安業，涉及600名勞工。勞工處指，處理申請時除審視職位名稱，亦會考慮個別職位實際情況，包括職務範圍、僱主業務性質等，諮詢相關決策局、部門、培訓機構或專業團體，從而確定申請職位的類別。而在新計劃下，申請仍然要諮詢勞顧會，並由勞工處處長才最終決定。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江稱申請數量較預期多，惟暫未收到相關申請資料，強調會嚴謹審批，包括檢視僱主於本地的招聘情況。另一委員、勞聯副主席譚金蓮料最快本月才有資料提交勞顧會，會嚴格把關，並稱勞方委員已有共識不會批准其中10個入職門檻較低工種如收銀員、售貨員的申請。對於侍應生職位申請最多，餐飲聯業協會會長黃家和表示，侍應和初級廚師均是業內較缺人職位，高級廚師亦出現短缺，而大部分申請由中大型食肆、酒樓、快餐店、連鎖飲食集團提出，有集團需申請數百勞工才能滿足人力需求；小型食肆則須多考量外勞住宿、交通費等成本問題。