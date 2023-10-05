調查指近76%輸入人才冀子女在港就學　議員促港府延緩殺校

循高才通來港的方氏夫婦(右一及二)， 兩名女兒分別就讀直資及官立學校。(林彥汛攝)

港府近期力推人才政策。有團體近日就外來人才子女在港接受教育一事進行問卷調查，結果發現逾7成受訪者會選擇所讓子女在港讀書，亦有近4成表示希望子女在港受免學費教育。有持高才通來港人士反映香港有學校粵語英文要求高，希望能考慮小朋友剛來港未適應。有議員認為子女在港教育是高才願意來港的誘因，又指在人才政策下多人來港建議延緩對中小學合併重置計劃。

港府近年推出「高端人才通行證」、「科技人才入境計劃」等輸入人才計劃，據政府數字自今年6月底有10萬宗申請，當中有3.5萬人以上通過高才通來港，有1.9萬個18歲以下子女來港。

香港教育工作者聯會及高才通人才服務會在9月中向1,200名非本地人發出問卷，了解外來人才對子女在港接受教育的看法，共收到326份回覆。當中有75.8%人表示會讓子女來港讀中小學，有39.7%人表示會讓子女在港接受本地資助免學費的中小學教育，另有63.2%人稱會讓子女選擇參加香港中學文憑試（DSE)。

議員尚海龍認為外來人才考慮學校種類與父母教育背景、經濟負擔能力，以及子女數量是否希望「一條龍升學有關」，又指子女在港教育是高才願意來港的誘因，而有有1.9萬個18歲高才子女來港，認為香港教育問題緊迫。

曾是中學校長的議員鄧飛則指政府的搶人才政策，不少人才帶同子女來港，相信插班人會愈來愈多。相信收生不足情況會有所改善，促通政府延緩中小學合併重置，以及不要單看中一和小一判斷數字，因為人才子女非一定中一和小一的年齡層。

循高才通計劃來港的方氏夫婦育有2名女兒，分別為2年級和幼稚園1年級，就讀直資和官立學校，認為香港整體教育制度良好，但發現有香港不少學校對粵語和英文水平要求高，部分人通過筆試但未能成功通過口試，期望學校多體諒希剛來港小朋友不適應。