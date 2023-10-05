圓方事故控誤殺　大判經理擔保覆核遭拒

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤上月發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程項目經理，其後分別落案起訴兩人各一項誤殺罪，該項目經理早前提訊時被拒保釋，今日(5日)再被押到九龍城裁判法院作擔保覆核。裁判官聽罷陳詞後拒絕被告保釋。本案會在12月27日再訊。

40歲被告葉禮彬，報稱公司經理。他被控一項誤殺罪，指他於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

資料顯示，執法人員於案發當日上午7時許，接獲二判沈玉權報案，指該兩名男工人劉浩祥(63歲)及郭伙記(61歲)在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。沈亦同樣被控誤殺罪，押後至12月27日再提訊，期間沈須還押。

案件編號：KCCC2643/2023