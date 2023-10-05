重投職場女性成招攬新寵　企業提供更彈性工作時間

港府聲稱要「搶人才」，惟早前有調查指逾半受訪專業人士已計劃移民離港，港府美夢一場空。面對本地人才競爭更加激烈，人力資源管理學會一項調查發現，67%僱主會考慮招聘從事其他行業但具備相關經驗和技能的求職者，近5成受訪企業稱會加強招聘有意重投職場的婦女。

學會早前委託恒生大學在今年6月至8月期間，訪問超過900名僱主、僱員及專上學生，發現逾半僱主會提供職業發展機會和員工福利，以吸引及挽留人才，逾4成更會應合現時趨勢，提供彈性上班時間。僱員方面，受訪者認為未來5年，最需要大數據分析和管理及人工智能等技能，學生亦希望能及早學習人工智能的知識。調查中亦發現，僱員及學生均預計，未來職業路向將有顯著改變，近半僱員認為目前技能不夠競爭力，希望透過在職培訓及報讀課程增值。

人力資源管理學會會長孔于人指出，未來勞動力需要全面規劃，由政府協調政策，各部門負責推動，包括生育及輸入外勞等。他又說，僱主要吸引及留住人才，應著重工作與生活的平衡和員工福祉，促進良好工作環境。