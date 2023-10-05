輕鐵近月碰撞事故頻生　議員促加裝安全鎖定裝置

輕鐵元朗站兩架列車昨日(4日)發生相撞出軌意外，事件中3名乘客受輕傷。港鐵指，初步不排除事件涉及人為因素，正就事件作詳細調查。議員張欣宇建議列車可加裝安全鎖定裝置，或防碰撞系統，防止意外再發生。

張欣宇今日(5日)在一個電台節目表示，昨日的意外與7月在屯門碼頭站發生的兩列輕鐵相撞事故有九成九相似，在短時間相繼發生兩宗性質差不多的嚴重事故，或涉系統性原因，包括車長人手短缺、車長需長期加班工作，致額外培訓及事故經驗分享不足，或正值硬件設施更換期，會否造成額外風險，導致人為意錯誤等。

惟他認為，並非指摘車長個人錯誤或懲罰了事，而要從系統性去看，提前做準備作應對，預防意外發生，建議可探討在硬件上是否可安裝安全鎖定裝置，系統可自行判斷是否安全而停駛，又或可如汽車般加設防碰撞系統，自行探測安全距離範圍，自動停車。

而香港鐵路職員工會副主席譚建釗則指，港鐵早前指將增設硬件包括安裝反射鏡(俗稱魚眼鏡)，他認為對車長駕駛「睇位」定有幫助，工會相當支持，最理想是增設環環相扣自動鎖系統(interlocking system)，防止碰撞意外發生。