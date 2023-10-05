政Whats噏：玫塊崗「自殺」爭議未止　朱國強斥教局翹埋雙手

玫瑰崗中學停辦嘅爭議震動教育界，形容辦學團體係「自殺」嘅教育界議員朱國強話停辦嘅爭議仍未平息，亦冇妥善方案，佢直斥教育局翹埋雙手做旁觀者。

創校逾60年嘅玫瑰崗學校，私立幼稚園同小學獲香港道爾頓學校接辦，獲資助嘅中學部則於2025/2026學年結束後停辦，意味着依家就讀初中嘅學生，讀至中三就要轉校，安排惹起爭議。

本身係小學校長嘅朱國強早前已強調教育唔係一門生意，亦講到明會一直跟進學校自殺嘅問題。佢喺社交平台貼文，批評教育局做旁觀者，留畀唔想再辦學嘅神父，喺高度不信任嘅情況下，同教師及家長等持份者尋求「過渡方案」。

佢話玫瑰崗爭議，反映當局喺學齡人口下跌，呼籲辦學團體及早規劃時，背後卻以「校本管理」為由，任由辦學團體說了算，過程中不參與、不監督、不指導，以致師生利益被漠視的結果，事後僅「溫提」辦團與持份者保持溝通，但師生同家長已感到被辦團「出賣」，辦團則視持份者是校舍易手嘅「攔路虎」，喺互信基礎薄弱下，達成共識係相當困難。

喺咁嘅情況下，教育局可以做啲乜嘢？朱國強話以往唔少案例可以參考，例如有直資中學因校舍被業主收回，獲當局安排師生轉到空置校舍，繼續營辦；有津貼小學因辦團無心辦學，喺當局牽頭下改組法團校董會，再物色新辦團接手。佢反問教育局點解依家「做也不做、想也不想？」

佢話要令「孩子的教育更好一些」，政府就必須攞出更果敢嘅力、更有效嘅舉措破難而進。然而依家教育局嘅表現，令整個教育界同市民都非常失望。佢期待當局改變作壁上觀，虛耗玫瑰崗師生嘅被動做法，盡快介入同解決爭議，為學校招募有心嘅辦團接手管理，以及安排其他校舍重置，先係負責任同關愛師生嘅政府所為。