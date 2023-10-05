5間機構和學校WhatsApp帳戶遭盜用　近900人資料外洩

近日發生多宗盜用通訊軟件帳戶，向聯絡人騙取金錢的電騙案件。私隱專員公署今日(5日)表示，過去一個月接獲5間社福機構和學校通報，指其即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭到騎劫，騙徒更用該帳戶向通訊錄的聯絡人發送騙取金錢的訊息。事件涉及近900名受助人、學生、家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料。

公署指，騙徒會假冒受害人的親友發出WhatsApp訊息，要求受害人轉發帳戶驗證碼，或透過假冒的WhatsApp網站，騙取受害人的電話號碼及帳戶驗證碼，以登入帳戶，繼而冒認受害人向通訊錄的聯絡人發送訊息，騙取金錢或個人資料。

為保障安全，公署呼籲市民啟用WhatsApp的雙重認證功能，定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用或不明的裝置連結；切勿向他人透露密碼或驗證碼；在網上搜尋WhatsApp網頁版時，小心留意網頁連結，不要誤按虛假的WhatsApp網頁版。一旦收到他人在WhatsApp要求借錢、匯款或提供個人資料的訊息，應先確認發送者的身分。