中環「和你Lunch」10人暴動罪成　判監31個月2周至48個月

2019年11月中環「和你Lunch」事件，多人被捕。當中有10人同被控暴動罪，並同時被控使用蒙面物品，違反禁蒙面法罪。10人中有7人認罪，其餘3人則否認控罪，經審訊後被裁定罪成。該10人今日(5日)被區院法官林李慶年判監31個月2周至48個月不等。法官認為案件的整體嚴重程度屬中等，因屬有預謀要癱瘓交通，且有數千人集結，而且暴動的行為惡劣及曾作挑釁性言論，眾被告蓄意留守，壯大了現場聲勢。

10名被告分別葉嘉朗、歐榮峰、楊耀、傅之林、羅翔駿、鄭學洺、潘琬瑩、楊麗樺、吳雅芝和黎柏言(21至29歲)，當中的楊、羅及吳均否認控罪，其餘7人則承認控罪。10人同被控於 2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動，他們亦被控身處非法集結時使用蒙面物品。認罪的7人最終被判囚31個月2周至36個月，不認罪的3人則被判監39至48個月。

案情指，案發當日下午數以千計的示威者佔據畢打街及德輔道中等街道，並發生暴動，且舉起傘陣與執法人員對持。約3小時後，人員驅散示威者，最終分別在置地廣場一帶拘捕10名被告，他們當時均有戴上圍巾或口罩。

案件編號：DCCC 771/2020