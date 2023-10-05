擾亂立法會秩序被判囚7周　尹兆堅棄上訴即時服刑

前立法會議員尹兆堅、林卓廷及黃碧雲，涉及2018至2020年4宗立法會擾亂秩序案被起訴，3人去年均承認有關控罪，尹兆堅被判入獄7周，黃碧雲監禁4周，林卓廷判囚3周。其中尹兆堅不服判罰，當日隨即申請在本案中保釋獲批。高院原本今日(5日)開庭處理上訴，惟尹表示決定撤回上訴。法官遂正式駁回其上訴，下令尹就本案即時服刑。而他亦需就泛民初選涉違國安法之案件還押。

尹兆堅與黃碧雲各承認兩項藐視罪，尹兆堅和林卓廷再承認一項妨礙正在執行職責的立法會人員罪。案情指，2018年6月13日立法會「一地兩檢」草案二讀，時任運輸及房屋局局長陳帆正發言期間有議員離位大聲說話，令會議中斷。時任立法會主席梁君彥下令林卓廷離開會議廳，但林拒絕自行離開，保安試圖帶他離開時，林不斷掙扎，尹兆堅亦走近，阻止保安帶走林。

此外，2020年5月8日立法會內務委員會選主席期間，尹曾持標語牌衝擊及撞向保安人員。及至2020年10月15日，立法會發展事務委員會舉行主席選舉，黃碧雲不斷干擾主席台前咪高峰及大叫。翌日房屋事務委員會及環境事務委員會先後選正副主席。其中前者選舉時，黃將選票留在會議室桌上。投票結束後她返回會議室取回選票。到後者選主席時，尹兆堅就用黃剛才的選票投票兩次。

案件編號：HCMA18-20/2023