初選案被告伍健偉及林景楠　今處理認罪答辯

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，當中31人包括戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等被告表明會認罪。至於包括林卓廷、梁國雄等16名被告則不認罪，審訊早前已完成證據部分。至於開審前才改為認罪的伍健偉及林景楠，今（5日）在西九龍法院（暫代高院）處理認罪答辯，並宣讀針對二人的案情，初步預計有關程序需時4日。

伍健偉及林景楠起初不認罪，之後改變答辯意向，其中林在審訊時曾以污點證人身份作供。伍健偉今日沒有律師代表。案情提及，伍健偉為時任區議員，林景楠則為商人。戴耀廷、區諾軒、趙家賢和吳政亨負責組織初選，鍾錦麟提供支援，其餘42名被告則是參選人。最終伍健偉勝選，林景楠敗選，成為「Plan B」。

這宗高院案件今年2月6日正式開審，並移師至西九龍法院審理。法庭裁定16名不認罪被告全部表證成立後，10人決定出庭自辯，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋及余慧明。其餘6人，梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈選舉不自辯，當中柯耀林傳召了他的選舉經理，作為他的辯方證人。本案已暫定11月27日作結案陳詞。

案件編號：HCCC 69/2022