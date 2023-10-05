美國寄港空氣壓縮機藏500萬大麻花　監控遞送拘37歲運輸男工

上周三(9月27日)，海關機場科人員根據風險管理原則，抽驗一票由美國入口、報稱載有空氣壓縮機的貨物，察覺x光影像有可疑，所以打開裝載機器的木箱檢查，繼而留意到該空氣壓縮機的頂部有明顯經過重新縫合和上油的痕迹。關員疑心更增，立刻檢視機身頂部開口，揭發內藏一批經真空包裝的懷疑大麻花，毒品總重約20公斤，估計市值約500萬港元。

海關毒品調查科接手跟進案件，翻查貨運資料後，得悉該空氣壓縮機的收貨地址為油塘一工廈分租單位，收貨者是一間有註冊及經營買賣空氣壓縮機的公司，惟上址與該公司的地址不符，懷疑毒販利用該公司的名義，企圖減低執法人員留意，增加將毒品偷運入境的機會。至昨日(10月4日)，關員進行監控遞送行動期間，成功於油塘區拘捕一名37歲男子。

被捕男子報稱為運輸公司工人，他現時租用與收貨地址相鄰的分租單位，相信是待貨物送上隔籬單位後，負責為販毒集團收貨。關員亦在單位內尋獲一批用作運送及拆開貨物的工具，包括唧車等，估計是運送該批空氣壓縮機時使用。海關其後搜查疑犯位於彩虹的住宅單位，再尋獲約7克懷疑霹靂可卡因、2克含有搖頭丸成分的晶狀危險藥物及俗稱「冰壺」的吸食毒品工具。

被捕人士已被落案起訴1項「企圖販運危險藥物」罪、1項「藏有危險藥物」罪和1項「藏有工具可作吸食毒品用途」罪，案件將於明日(10月6日)在觀塘法院提堂。據悉，海關在近3個月前亦曾經破獲類似的空氣壓縮機藏毒案，暫時未知案件有無關聯。