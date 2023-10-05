街道清潔工酷熱天氣冇得抖　行入商場遭食環署管工喝停

踏入10月本港天氣仍然酷熱，昨(4日)市區氣溫高達攝氏34.6度，打破10月份最高氣溫記錄。有工會今(5日)公布調查發現，勞工處推出《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告近5個月，惟7成街道清潔工人仍不認識指引，更未能因工作暑熱警告而獲得休息，主要原因包括無收到僱主通知、工作中無法查閱警告、社區垃圾問題嚴重怕被投訴、及工作地點缺乏休息位置等。

明愛荔枝角職工中心於今年5至8月，透過問卷、聚焦小組及實地視察訪問100名街道清潔工人。中心發言人鍾俊禧交代調查結果指，上述原因反映相關指引，執行上存在困難。此外，7成半受訪者擔心，使用手機查閱工作暑熱警告或於工作期間休息，會被食環署管工影相作證及警告。鍾俊禧認為，食環署對前線街道清潔工的管理嚴苛，窒礙清潔工難按指引，在暑熱工作期間安心休息。

街道清潔工人阿榮反映，他日常他負責清潔行車天橋上的行人路，工作地點「無遮無掩」，陽光猛烈時根本無地方遮蔭休息。他試過兩次因天氣太熱感到不適，打算到商場廁所，惟隨即被食環署「幫辦」影相，喝止他不得進入商場。他表示「覺得好無奈，只可以默默承受。我都唔想自己身體差，工作內容就唔困難，最大壓力就係怕被食環署管工影相，好似係我錯咁，好似監犯咁。」

社工黃韻然建議，單靠推出暑熱相關工作指引，不能改善街道清潔工人的中暑風險，認為政府需從根本改善前線工作處境及管理制度。食環署作為管理街道清潔的部門，應透過加強執法，停止工友無止境的工作量；建立人性化管理文化，停止將「必要的休息」，視為「偷懶」、要「影相」警告的行為。中心亦提倡「清潔工友善社區」，籲商舖可在舖面貼上貼紙作記認，為有需要的清潔工人補給飲用水。