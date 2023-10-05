涉兩年前強姦17歲女罪成　前港超門將葉嘉宇囚5年3個月

曾效力港超聯球隊、現為丙組球會駿達的門將葉嘉宇，兩年前以其私家車接載剛認識不久的17歲處女到大潭後，涉嫌在車上強姦對方。葉事後被控一項強姦罪，他不認罪，結果3男3女組成的陪審團裁定葉強姦罪成，今日(5日)在高院判刑。法官引述女事X創傷報告指，事主事後患有創傷後遺症。法官稱，被告沒有使用安全套是加刑因素，考慮到所有因素，判被告入獄5年3個月。

26歲被告葉嘉宇，任職足球員。他被控於2021年3月11日，在大潭強姦當時17歲的女事主Ｘ。未婚的被告過往並無案底，與母親同住。據現年19歲的Ｘ早前在庭上供稱，案發前5天在小西灣海邊與朋友們聊天散心時，認識在該處釣魚的被告，雙方以社交媒體聯絡。

Ｘ供稱，案發當晚被告約她食晚飯，並駕車接她到西灣河太安樓買食物，又稱要找「靚啲嘅地方」用膳。Ｘ以為會到附近的小西灣海邊，被告卻駕車至大潭，結果在車上遭被告強姦，並遭奪去其初夜。及後被告又要求Ｘ替他口交，Ｘ稱因「想快啲完成呢件事」，最終亦有替被告口交。Ｘ回家後把事件告知友人，並於早上到家計會索取事後丸，其後再到醫院檢驗，最終報案求助。辯方質疑Ｘ當晚並無嘗試離開現場，且沒有強烈拒絕被告的行為，並指被告當時並沒有罔顧Ｘ的意願。

案件編號：HCCC 128/2022