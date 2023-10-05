1號風球現正生效　天文台考慮最快明晚改掛3號波

1號戒備信號現正生效，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。天文台今日(5日)表示，1號風球會至少維持至明日(6日)中午。而隨着熱帶氣旋「小犬」逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強，天文台會考慮在明晚至本周六(7日)上午改發3號強風信號。

現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。在下午6時，颱風小犬集結在香港以東約560公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。按照現時預測路徑，小犬會在今晚至明早與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，小犬的風力強度預計會在明日下午維持颱風級別，不過中心附近最高持續風速，預料會由現時的每小時145公里降至每小時130公里；至本周六、日期間則會進一步靠近本港，並會逐步減弱為熱帶風暴，最高持續風速或分別降至每小時105公里及85公里。

天文台續指，受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。另外，受小犬影響，預料本港下周日、一(8日及9日)有大驟雨。