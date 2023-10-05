涉唆擺販毒冤案青年認罪　事主作供：大狀在場且沒提供法律意見

高院上訴庭前年判企圖販毒罪成的青年上訴得直，在撤銷其定罪之餘，更質疑原本代表上訴人的律師團隊，有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一同案人士撤控。執法人員調查後，拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的「師爺」及女大律師，並控以串謀妨礙司法公正罪。該女大律師否認控罪，案件今（5日）於區院開審。涉被唆擺認罪的青年供稱，因師爺稱他沒有勝算，不要「拖他人落水」以免被加刑，他才決定改為認罪。他指當時被告亦在場且沒有提供任何法律意見。

33歲女被告張曉惠任職大律師。她被控與陳強利於2017年1月27日至11月21日期間，一同串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在涉及販運1,185克可卡因的刑事案件中，虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹，以及陳述洪智謙並不涉案。獲發免於起訴書，現年27歲的馬家健稱，約2013年於快餐工作認識任經理的洪智謙，其後他轉到洪的胞弟開設的拉麵店工作。洪約於2016年要求借用馬家健住址收取包裹，他按洪指示將收到郵卡轉交洪的朋友。他與洪隨後同被控販毒罪須還押。

馬家健指，2017年1月師爺陳強利及被告與他見面稱是由他父親延聘。他其後從父親處得悉洪的胞弟曾稱會替他找律師及支付律師費。他指同年3月，陳及被告再與他見面，陳稱案件「好難搞」，如把洪智謙「拖落水」可能刑期會更高。他為了盡量判較低刑期，簽署認罪協議書，協議書提及控方不起訴洪，認罪才有效。

馬家健指數日後被告再找他稱要再錄取書面口供以取代早前口供。被告當時交給她1份文件，內容提及事件與洪智謙無關，他亦有照炒文件。他又指陳強利早前亦曾在文件夾附一份講稿，提及他加入販毒集團協助「阿強」運毒，又稱因洪問他借錢沒有歸還才誣衊洪叫他收郵包。2017年8月，馬家健認販毒罪，同年11月則申請撤銷認罪。他解釋因曾與囚友談及事件，對方認為事情不應如此發展。他回想亦覺奇怪，因案件「唔係無得打」，覺得該律師團隊「係幫洪智謙洗脫罪名唔係幫我」；另外，他於早前供稱替洪收郵包時沒有收取報酬，但在盤問下則承認有收取1,000港元報酬。他亦承認如對自己有利，會不惜向任何人講大話。

案件編號：DCCC 37/2022