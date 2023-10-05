拍攝並發布前女友裸照及影片　26歲溜冰教練認罪還押待11.13判刑

曾任溜冰教練的26歲男子，於就讀中三時曾拍下當時只有14歲的女友裸照及影片並作收藏。其後他聲稱在網上討論區見到有網友提出交換女伴私密照，為想看他人女友的色情照，遂把珍藏的前女友裸照上載。直至前年該漢終被執法人員拘捕，並在其手機等發現該前女友的裸照及影片。該漢今（5日）在區院承認非禮、製作及發布兒童色情物品等9罪，法官把案件押後至11月13日判刑，以待索取被告的心理報告，期間被告須還押。

代號K.C.H.W.（26歲）的被告，今承認2項非禮、1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項製作兒童色情物品、1項發布兒童色情物品和3項管有兒童色情物品罪。案發時間為2012年至2020年9月，涉及的均為同一事主X。辯方求情指，被告犯案時年僅16歲，出於自私行為愚蠢犯案。他在被捕至今已3年，因事件失去溜冰場教練的工作並深受打擊。

案情指在2012年，16歲的被告和14歲的X為中三同班同學，於同年12月成為情侶，但於翌年11月分手。2人曾進行親密行為及拍下過程，X亦會應被告要求自拍裸照或不雅照發送給被告。2012年12月某日，課室在小息期間只有被告和X，被告在X同意下掀起X校服並扯高其胸圍摸她胸部，以手機拍攝她赤裸的上身。被告亦曾於2013年9月至11月某日，同樣在教室內摸X胸部；被告亦曾於2012年12月至2013年3月帶X到他住所，其間2人接吻，被告亦撫摸X的胸、腰及臀部，且用手機拍下過程。被告亦曾要X替他手淫至射精。

2015年底，被告曾向X發送她的裙底照及裸照等，X則不斷要求被告刪除照片。X於2016年中轉校，被告則稱已刪除所有X的不雅照，但X仍因事件情緒受困擾。直至2020年8月，舊校訓導主任向X稱，網上討論區流傳她的裸照及不雅照，共有209張照片及一段錄像。被告於9月2日被捕，警方在他房內發現3張顯示X胸部的打印照片，又在其手機等發現X在不足16歲時拍下的餘400張不雅照及33段影片。被告在警誡下稱，見到有人在網上討論區邀請交換女伴的色情照。他想看別人女友的色情照，便將X的影像發送他人，但對方沒有向他發送色情照作交換。

案件編號：DCCC 258/ 2023