支援熱線6日接1900求助　議員批照顧者政策未到位

黃大仙今早(5日)發生一宗懷疑涉及照顧者慘劇，5旬婦人疑刀傷兩名有特殊照顧需要的兒子，繼而再以刀刺腹自殘，三人需送院治理。立法會推動照顧者為本政策小組委員會主席李世榮表示，同類事件有增加趨勢，如今年5月美孚新邨亦有慘劇發生。政府推出的照顧者支援熱線短短運作6日，求助數目已多達1,900個，即平均每日求助300多個，反映目前本港照顧者對支援的需求殷切，形容現時的照顧者政策並不到位。

李世榮引用政府數據指，現時全港有30至40萬名照顧者，委員會一直向港府反映，照顧者政策需要「追進度，追深度」。當局已推出的照顧者支援熱線外，亦將推出網上資訊平台，但認為措施仍不足夠，亦擔心基層或年紀較大的照顧者，不諳使用網上資訊平台。他認為，當局應「化被動為主動」，主動加強外展探訪。過去兩、三年發生的照顧者慘劇，主要涉及隱閉照顧者，他們面對龐大壓力，又欠缺社區支援，外展探訪能掌握照顧者及被照顧者的近況，從而提供適切支援。

李世榮再次提出多項建議，包括盡快在全港18區增設照顧者支援中心，透過社工、「同路人」解決照顧者心理需要。照顧者支援熱線方面，他認為目前求助數字高企，30條熱線未必足夠，亦有需要加強服務。