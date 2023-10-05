月餅食唔晒切勿浪費　教你煲粥炒飯做特飲

中秋節過了接近一周，相信眾多人家中仍剩餘大量月餅，《東呼即應》留意到網上有網友介紹將月餅炒飯、煲粥、製蛋榚，甚至製作特飲等「月餅創意料理」；但亦有人疑似玩食物，網上流傳一張月餅含不知名毛髮，教人作嘔。營養師接受《東呼即應》訪問時指，月餅可放冰箱延長保質期一至兩周，吃時才焗熱，但提醒一旦月餅出現霉點便要棄置，不可再食用。

中秋佳節人人互送月餅表心意，但節日過後，大量月餅乏人問津。內地眾多網民分享「創意料理」，例如將吃剩的月餅炒番茄火腿；或是將月餅煲粥或炒飯，更有外國人分享將各式口味月餅的餅皮攪碎作餅底，加入忌廉、糖、檸檬汁等，再加上月餅的餡「百鳥歸巢」，冷藏至少3個小時後，便成為雜錦蛋糕。外國人更笑稱蛋糕能給予「盲盒月餅餡」的驚喜。

另外，有網友分享「月香餅」食法，將月餅切片，放上兩片已煎的班戟之間，再加上牛油、蜜糖，便變成另類熱香餅。除此之外，豆沙月餅可放進攪拌機，加入豆漿、冰再攪拌便可成為消暑特飲。蓮蓉月餅則可以製成西多士，或製作梅菜鹹蛋蓮蓉煎餅，而紅豆月餅亦製作雲呢拿雪榚。不過，切月餅時都要留意餡中有否異樣，有網民分享的相片見到月餅內「長出」數條攣毛，教人作嘔。

即使月餅切開時正常，亦要提防擺放過久變壞。「家營營養中心」營養師陳筠霖向《東呼即應》表示，建議市民在保質期內吃完月餅，而一般月餅放進雪櫃及冰箱能延長保質期一至兩天；冰箱則可多放一至兩星期，但提醒澱粉質於低溫的情況下會老化，口感也會變差，水分亦會被抽乾。她建議放進冰箱內的月餅，於食用前一天便應放在保鮮格解凍，然後再焗熱來吃。

陳筠霖續指，即使月餅已存放在雪櫃，但亦有機會變壞，只要見到月餅上帶灰色、白色的霉點，便代表月餅已變壞，內裏可能已滋生細菌，並非抹去霉點後便可食用，建議扔掉該月餅，以免吃壞肚皮。