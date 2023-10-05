政Whats噏：議員探訪獨居長者　晚景孤苦講到哽咽

本港人口高齡化，雙老家庭或獨居長者持續增加。議員黃國、鄧家彪、陳穎欣同李惟宏，今早(5日)喺立法會申訴部嘅安排下，連同社署、房署等政府等部門代表，去到大窩口邨探訪一個獨居婆婆。有人登門造訪，婆婆起初笑容燦爛，殊不知傾傾吓婆婆竟一時感觸，搞到哽咽落淚添！

4位議員探訪嘅梅婆婆已屆7旬高齡，近年喪偶兼無兒無女，伶仃一人倍感抑鬱，事無大小都要自己操勞面對，同時健康亦出問題，擔心日後洗腎但難以自理，曾一度萌起輕生念頭，惟靠亡夫遺照提醒佢活下去。

聽到婆婆哽咽道出孤獨晚景，幾位議員只能好言安慰，陳穎欣就話會叫隨行嘅社區幹事多啲嚟探訪；鄧家彪就建議婆婆更換一個新嘅防水隨身平安鐘，同埋叫佢記低24小時社署支援專線，然後就用手機影合照，話映像將會沖曬出嚟會貼喺婆婆屋企，盼藉此為佢打氣，等婆婆知道有好多人關心同支持佢咁話。

喺探訪後，黃國話深刻體會人口老化挑戰之大，佢主張政府同社福機構應主動出擊，幫助有需要長者。但佢話有長者中心代表透露，礙於私隱條例嘅限制，增加尋找隱蔽長者嘅難度，呢個問題值得關注同跟進，認為私隱條例唔可以成為關顧長者嘅障礙。