智障人士家長指成人宿舍與寄宿學校不銜接　令家庭照顧壓力倍增

黃大仙一名患有抑鬱症及曾中風婦人，因照顧由宿舍返家居住、患自閉症和智障的孖仔，心力交瘁，壓力爆煲，疑持刀刺傷兩名兒子後自殘刺腹，事件揭示港府支援殘障家庭不足。弱智人士家長聯會主席黃偉雄今日(6日)在電台節目表示，同類事件在3年前已發生過，當時葵涌邨一名母親不堪照顧智障兒子壓力殺子，可見政府的支援工作在上次事件後未有進步。而今次個案有個案經理跟進，卻未能阻止事件發生，亦顯示有關工作未到位。

黃續稱，相關人士的青少年寄宿學校與成人宿舍服務不銜接，智障青少年在中六畢業後須遷出寄宿學校，若有需要亦只能延長留宿期至21歲，其後要轉成人宿舍，但成人宿舍輪候平均要等12年，即使展能中心或庇護工場輪候亦要幾年。目前相關人士較多依賴為殘障人士提供的地區支援中心，輪候時間大約數個月至1年，但並非只服務智障人士，而且只能一星期提供一、兩天服務，當局應為有需要人士提供臨時緊急宿舍，才能減輕照顧者壓力。

他指出，每年9月及10月是高危月份，因為相關人士畢業離校回家居住，家庭便要全天候照顧，照顧壓力隨即倍增，照顧者和被照顧者也要重新適應及磨合，但目前沒有系統性的服務及訓練，建議為這類家庭提供生活適應服務。另外，精神健康諮詢委員會委員、社區組織協會幹事阮淑茵亦指出，除智障人士宿位嚴重不足外，智障人士的緊急照顧服申請困難，當中要求提供醫生證明，流程繁複。她建議容許跟進個案的社工發出證明，為「以殘護殘」等高危家庭提供額外支援。