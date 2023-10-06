5機構及學校社交軟件帳戶遭盜用　私隱專員籲啟動雙重認證

本港市民手機不離手，大部分人沉醉在社交媒體，惟近日發生多宗盜用通訊軟件帳戶，向聯絡人騙取金錢的電騙案件。私隱專員公署過去一個月接獲5間社福機構和學校通報，指其即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭到騎劫，騙徒更用該帳戶向通訊錄的聯絡人發送騙取金錢的訊息。事件涉及近900名受助人、學生、家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料。

私隱專員鍾麗玲今早(6日)在電台節目表示，公署已聯絡相關機構及通知受影響人士，5宗事故當中，4宗都發生在最近兩周，相信騙徒是隨機騎劫通訊軟件帳戶。若市民發現通訊軟件資料外洩，就應更改密碼，並啟動雙重認證。如收到的訊息要求轉帳借錢，更應核實對方的身份。

同場的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦提到，大多數人都沒有為通訊軟件做雙重認證，近期騙徒利用假冒WhatsApp桌面版本，一旦市民掃描詐騙二維碼，帳戶就可能被「騎劫」。騙徒將冒名欺詐其親友，並封存相關對話，令帳戶擁有人難以發覺問題。他建議，若收到親友的借錢訊息，最好打電話予對方確認，同時確保掃描或提供資料前，確保有關通訊軟件網站屬於官方。