機艙老鼠盜旅客信用卡　酒舖負責人涉接贓盜刷獲利被捕

執法部門於8月至9月接獲8宗旅客報案，稱自己的信用卡或扣帳卡在機場被盜。人員經深入調查後，相信有機艙老鼠假扮乘客乘坐客機，並趁旅客休息期間偷走其財物，繼而將信用卡交予中間人換取數千港元回報。中間人其後懷疑與尖沙咀中港城一酒舖合謀，盜刷有關信用卡製造虛假交易獲利。據悉每次交易金額約12,000至58,000港元不等，涉案款項共62萬港元。

人員於本月4日展開代號「罕雷」行動，以涉嫌「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」、「處理贓物」及「洗黑錢」拘捕5男2女中國籍人士(28至51歲)，相信包括涉案賊人、收集信用卡的中間人，以及酒舖負責人和職員。人員在其中一名35歲女子身上搜出多張不屬於她的信用卡及銀行卡，該名女子涉嫌處理贓物罪被捕。各被捕人分別報稱商人、銷售員、酒舖負責人及無業，部分人仍被扣留調查。

據了解，涉事酒舖的收銀機系統庫存與實際庫存不符，店內洋酒亦無獨特條碼，負責人可隨意增加庫存，從而製造虛假交易紀錄。人員在店內檢走電話、POS機、交易單據、信用卡、銀行文件、現金及約300支洋酒等證物調查，發現有人以被盜信用卡購買大量麥卡倫威士忌，惟店內根本並無相關庫存，可見有關交易情況可疑。此外，相關信用卡亦涉及大量不成功交易，相信有人為避免銀行向卡主發出提醒，不斷嘗試將交易銀碼調低，務求獲得最大得益。

人員進一步調查酒舖負責人財務狀況，發現其銀行戶口有約6000萬港元的流動紀錄，部分資金更來自內地、柬埔寨及馬來西亞等地，明顯與其營運的酒舖背景不符。初步不排除有人利用酒舖作煙幕，以銀行戶口收取內地保險客戶款項，代其繳交保險費，從而逃避內地有關規管。執法部門將循洗黑錢方向繼續調查，不排除有更多人被捕。