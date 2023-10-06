公務員一般職系處招聘中心啟用　料一年請2000文書秘書

位於灣仔稅務大樓37樓的公務員事務局一般職系處招聘中心今日(6日)正式啟用，由即日起為助理文書主任、文書助理及二級私人秘書職系空缺展開全年招聘。所有符合入職條件，包括取得所需學歷資格的香港永久性居民，均可投考上述職位。當局將視乎運作需要及合適申請人數，計劃在未來一年招聘約2,000人。

招聘中心除了提供招聘資訊，求職者亦可即場遞交申請。合資格的申請人無論是經網上或到招聘中心遞交申請，均會於稍後獲安排在招聘中心進行技能測驗、《基本法及香港國安法》測試及遴選面試。此外，招聘中心會定期為中學生舉辦職業講座，向他們介紹政府及公務員架構、文書及秘書職系的工作及事業發展機會，以及招聘程序等，協助有意投身公共服務的學生更早做好生涯規劃。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，截至今年7月底，政府文書與秘書職系的空缺約有2700個，她希望隨着新設的招聘中心，可加快處理相關職系的招聘程序，將招聘時間縮短至4個月，較以往加快半年。她續指，以往3個職系每一至兩年招聘一次，招聘期亦只得兩星期，現展開全年招聘，期望本年度可招聘助理文書主任、文書助理各900名，以及二級私人秘書200名。

楊何蓓茵表示，現時文書職系人員不單只處理一般文書工作，亦有需要兼顧與市民接觸的客戶服務、內部人事、處理牌照申請等工作，但相信文書職系的薪酬待遇不差過市場上同類工作，仍具有吸引力。助理文書主任月薪介乎16695元至34060元；二級私人秘書月薪酬介乎17770元至34060元；文書助理月薪則介乎14735元至25815元。