涉瞞洪門宴前行蹤　虛報派對後資料　茶行太子女今受審

城中一班名人及多名官員在去年1月，於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令且並無使用「安心出行」，令這場「洪門宴」引起各方關注。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診新冠，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料等，被控8項傳票控罪。她不認罪，案件今日(6日)在九龍城裁判法院開審。

37歲被告王詩雅，被控8項傳票控罪，包括一項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，以及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即拒絕提供她於2021年12月15日至30日的出行紀錄；以及謊稱她在2022年1月4日至7日的行蹤。

當時在衞生署工作的姓辛女護士長供稱，2022年1月6日早上，收到被告來電，說想補充1月3日的行蹤資料，被告指，1月3日晚，她坐的士由住所出發，到灣景中心一餐廳交生日禮物給朋友，她跟朋友傾談數分鐘後便離開。她說全程有戴口罩，「無坐低無食嘢」。辛稱，她有向被告確認資料。

案件編號：KCS 17695-17702/2022