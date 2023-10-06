大學迎新營接連爆風化案　議員斥當局推波　邪氣泛濫

多間大學相繼爆出迎新營醜聞，更有進入調查和司法程序的違法違紀事件，立法會教育事務委員會今（6日）討論大學學生主導活動的管理及品德教育，有議員表示類似事件早於20年前已有，今時今日甚至開始「刑事化」，質疑當局「20年都未補到牢」，當局竟解釋指是一個人的成長是受多方面影響，被議員批評「推波」，而事實上立法會撥了不少錢給學校做公民教育和德育，斥迎新營是「邪氣泛濫」。

議員陸瀚民表示，大學迎新營發生不同形式猥褻、越界、品味低俗的類似事件早於20年前已有，而現時更「刑事化」，敦促校方和學生組織作出改善，建議是否可規定活動必須在「陽光下進行」。議員梁毓偉認為當局在性教育維持在非常生理層面，而且很久沒有更新課程，質疑是否可早點幫助學生確立正確正向兩性關係。教育局局蔡若蓮回應指中小學教育中品德教育為「重中之重」，但一個人的性格受很多方面影響，「學好三年，學壞三日」，不能低估環境對一個人成長的影響。

議員葉劉淑儀聽罷斥教育局「推波」，有將責任推給社會之嫌，反問「咁邊個人要負責」，質疑事件「唔係第一次」，到如今才受重視，直言「我哋（立法會）比唔少錢你喎，你又做咗乜呢？」。蔡若蓮則指案件中侵犯他人的並非新生，而新生或許保護自己意識不夠強，指中小學價值觀教育近兩年更新了框架，強調非為教育界開脫，只是價值教育要潛移默化需要很長時間。

亦有議員質疑雖有指引，但執行上是否難以做到。議員林振昇指有部分大學有「防止性騷擾大使」，但擔心權責和培訓不清楚，甚至有可能「玩埋一份」；議員吳秋北也指多年來發生多次類似事件，證明當局「做咗啲嘢係冇效」，他又透露其女兒今年入讀大學，有參加迎新營，亦有同學向他反映「迎新營係一種收𡃁方式，出事的主犯往往係老鬼」，形容是「正氣不彰，邪氣氾濫」；議員梁子穎也指「香港有一流大學，但係出現下流、九流學生」，是「極不理想」，建議懲罰機制標準化、活動指引統一化。

蔡若蓮回應指，政府對學生違法違紀或欺凌行為「零容忍」，要求各間大學遏制迎新營中歪風，目前各大學均有機制處理有關迎新活動的投訴，會嚴肅進行和調查相關事件，涉事的活動籌備者和學生可受紀律處分，嚴重者可被開除學籍。而議程結束前，教育事務委員會主席梁美芬要求各大學提交報告，公布處理相關投訴的方式，亦要輔助學生領袖解決「異化」的迎新營。