北環綫主線方案刊憲　工程預計2034年竣工

本港近年因發展需求而提出興建多項大型基建，包括北環綫，即北部都會區的主要交通骨幹。政府今日(6日)按《鐵路條例》的規定，在憲報刊登北環綫主線的相關鐵路方案。北環綫主線將於現有屯馬綫錦上路站與已規劃的東鐵綫古洞站之間興建一條長約10.7公里的連接鐵路，並於凹頭、牛潭尾及新田增設3個中途站。工程預料將於2034年竣工。

當局表示，北環綫作為北部都會區的主要交通骨幹，將連接現有的東鐵綫及屯馬綫，形成一條貫通新界及九龍市區的環狀鐵路，不但改善現有鐵路網絡之間的連接，服務古洞北新發展區及新田科技城，更可釋放凹頭、牛潭尾及新田一帶土地的發展潛力。現時在繁忙時間使用路面交通工具來往錦上路站及古洞站一帶地區，需時約60至80分鐘。北環綫主線投入服務後，以鐵路行走相同路程，預計所需時間將大幅縮減至約12分鐘。

政府及香港鐵路有限公司早前已就北環綫主線項目收集公眾的意見，包括諮詢北區及元朗區議會，並與相關鄉事委員會及持份者進行交流，以及舉辦各項社區宣傳活動。擬建北環綫主線的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計將於2034年竣工。根據《鐵路條例》，公眾可以由今日至2023年12月5日期間，就北環綫主線的相關鐵路方案提出反對。此外，任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。