陽具摩擦陰道兼摸胸非禮親女　菲裔男侍應判囚50個月

39歲菲律賓裔男侍應，涉自3年多前起，多次非禮當時只有10歲的長女，包括撫摸其身體及以陽具在女兒陰道上摩擦等。直至去年底女兒終把遭性侵一事告知母親，其後報案求助。男侍應早前於區院承認兩項非禮罪，法官彭中屏今（6日）判處被告監禁50個月。法官指斥被告違反對妻子及事主的信任，而事主亦就事件受到創傷。法官批評被告行為卑劣且令人厭惡，判刑須收阻嚇作用。

代號D.M.L.(39歲)任職侍應的被告，早前承認兩項非禮罪。辯方求情指如法庭認為不合適，被告願意之後不接觸事主及她母親，但認為判處長期監禁並不是用作保護事主的方法。辯方又指被告有悔意並明白其酗酒問題且決意戒酒。法官引述被告的報告指他重犯機會低，但專家指與妻女重聚後其重犯機會則提高，並適合接受輔導。事主及母親的報告則指她們均就事件感創傷，事主不想再提起事件並時刻有自殺念頭，且曾不時割手腕，事主亦表明希望可判處被告長期監禁。法官指判刑時須反映公眾對事件的不齒，但亦接納被告現有悔意，不過除被告認罪外並無任何減刑因素，最終兩罪共囚50個月。

案情指，育有3女的被告一家與工人均居於南丫島。2019年12月某周日，被告妻與工人因事回到菲律賓，並由被告照顧包括當時10歲的長女X在內的女兒。被告叫X與胞妹同在被告房間睡覺，被告則睡在X旁邊。期間被告拉下她的褲子，用手指觸碰其私處。X醒來並要求他停手，被告則稱只是為她按摩。X返回房間哭泣，被告向她道歉，又稱自己並非怪物。

被告最後一次犯案為去年10月某天，當時已13歲的X與胞妹在房間睡覺，被告進房弄醒X，躺在床上伸手進她衣服內摸其胸部及私處，再脫去她的內褲，壓在X身上以陽具在她陰道上摩擦。X感惡心並試圖掙扎時但遭被告按住。數分鐘後，被告穿回褲子離開；同月25日，X向母親稱月經來遲並感擔心，在追問下，X稱遭被告性侵，X母親最終透過學校社工報案。X錄口供時稱，被告於案發期間多次非禮她，平均每月約5次，自2020年起多次用陽具在她陰道上摩擦。被告於去年11月被捕並承認犯案。

案件編號：DCCC 162/2023