收取18本《羊村》繪本包裹　38歲文員判監4個月

38歲男子涉嫌收取一個載有18本《羊村》繪本的包裹，今年3月被國安處拘捕。事隔半年，他被控一項輸入煽動刊物罪，案件今（6日）在西九龍裁判法院再訊，被告認罪，被判即時入獄4個月。裁判官判刑時指出，涉案繪本以兒童為對象，目標讀者年齡層低至4歲，對象涉及年幼者，罪責應較重。

38歲被告梁俱銘，報稱文員，被控於或約於今年3月7日，在港連同一個稱為蔡榮達別名 「Pan Choi」又名「John Choi」的人，輸入煽動刊物，即18本書(分別是6本名為《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、 《羊村投票日》、《羊村建築師》及《羊村日報》的書。每書各3本)。

具意圖包括引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項：引起對香港司法的憎恨、藐視或引起香港居民間的不滿或離叛；激起對其離叛；引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及/慫使他人不守法或不服從合法命令。

辯方求情時稱，案中涉及煽動刊物相對少，書本只屬「自用」，無證據證明被告涉及分發。被告案中角色輕微、參與程度亦相對低，只協助上司收取書本，而非擁有人。被告被捕後主動參與「國家安全日」認識國家安全，望法庭考慮今次是單一事件，且被告重犯機會低，希望給予輕判。

不過，裁判官蘇惠德指涉案繪本用羊及狼比喻特區政府和中央，旨在抹黑、醜化中央邪惡橫蠻、具侵略性。刊物情節充斥歪曲觀念，不盡不實的訊息，圖向心智未成熟的小童散播對中央政府的仇恨，藐視和叛離。被告明知故犯下，聯同他人在英國輸入物品，變相助長、鼓勵海外者繼續製作、印製物品，令危害國安訊息散播。