大學迎新營爆醜聞　議員促統一活動指引

多間大學相繼爆出迎新營醜聞，更有進入調查和司法程序的違法違紀事件，立法會教育事務委員會今日(6日)討論大學學生主導活動的管理及品德教育，有議員表示類似事件早於20年前已有，今時今日甚至開始「刑事化」，質疑當局「20年都未補到牢」，亦稱當局「推波」，質疑「我哋(立法會)畀唔少錢你喎，你又做咗乜呢？」。

議員陸瀚民表示，大學迎新營發生不同形式猥褻、越界、品味低俗，類似事件早於20年前已有，而現時更「刑事化」，敦促校方和學生組織作出改善，建議是否可規定活動必須在「陽光下進行」。議員梁毓偉認為當局在性教育維持在非常生理層面，而且很久沒有更新課程，質疑是否可早點幫助學生確立正確正向的兩性關係。教育局局長蔡若蓮回應指中小學教育中品德教育為「重中之重」，但指「學好三年，學壞三日」，不能低估環境影響。

議員葉劉淑儀以「推波」來形容教育局，指說法是將責任推給社會，反問「咁邊個人要負責？」，質疑事件「唔係第一次」，到如今才受重視，稱立法會也撥了很多錢給學校做公民教育和德育。蔡若蓮則指案件中侵犯他人的並非新生，而新生或許保護自己意識不夠強，指中小學價值觀教育近兩年更新了框架，強調非為教育界開脫，只是價值教育要潛移默化，需要很長時間。

亦有議員質疑雖有指引，但執行上是否難以做到。議員林振昇指有部分大學有「防止性騷擾大使」，但擔心權責和培訓不清楚，甚至有可能「玩埋一份」；議員吳秋北也指現在「正氣不彰，邪氣氾濫」，多年來發生多次事件證明「做咗啲嘢係冇效」；議員梁子穎也指「香港有一流大學，但係出現下流、九流學生」，是「極不理想」，建議懲罰機制標準化、活動指引統一化。蔡回應指相信院校聽到意見，而目前各院校也有跨院校合作，相信歪風可以禁止。

議程結束前教育事務委員會主席梁美芬要求各大學提交報告，公布處理相關投訴的方式，亦要輔助學生領袖解決「異化」的迎新營。