逾6成婦女因生育感困擾　僅不足一半人尋求協助

生育對婦女的精神健康息息相關，一項有關「香港婦女生育與精神健康及求助歷程」的研究發現，失胎為其中一項為婦女帶來心理影響的生育健康問題。調查指出，有44%受訪者因生育問題而遇到精神健康問題，當中逾60%感到情緒困擾，逾40%有焦慮症，近30%有抑鬱；但卻只有不足一半人會尋求協助或建議。

香港大學社會工作及社會行政學系的研究團隊，於今年7月至9月經網上問卷，在社交媒體和社區網絡招募，分析356名18歲或以上、曾經歷或被診斷患有生育或生殖健康問題婦女數據，當中26%曾經歷失胎、64%受不育影響。研究發現，逾45%受訪者經歷多於一種生育健康問題，如多囊卵巢綜合症、子宮肌瘤及子宮內膜異位症等。有155名(44%)受訪者表示精神健康受到生育問題影響，從而患上情緒困擾(62%)、焦慮症(44%)及抑鬱症(29%)；逾36%有超過兩種或以上精神健康問題，僅約一半人曾尋求幫助或建議。

港大社會工作及社會行政學系期望，社區可提升對生育相關的精神健康問題認知，肯定因生育健康問題帶來的心理影響，讓有需要的婦女獲得適切關顧。本月15日便是國際失胎紀念日，港大的失胎支援計劃由即日起舉辦失胎關注周公眾教育活動，包括公眾教育講座、失胎父母支援小組及研討會等，促進為失胎父母建立具同理心及關懷的社區。