士美菲路街市一扶手勁多菌　含菌量4年飆141倍

一般情況下，公眾地方最常見的細菌包括金黃葡萄球菌、鏈球菌及大腸桿菌等。有政黨早前委託化驗所，對中西區區內4個街市，包括士美菲路街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市，以及半山至中環的扶手電梯扶手進行含菌量檢驗，發現4個街市的25條扶手電梯中，士美菲路街市石山街入口的地下往1樓段扶手的總菌量達到了9.6萬CFU(菌落)，相對於2020年的含菌量檢測結果增加6.4倍，相對於2019年更高達141倍。政黨建議政府加強清潔及消毒，並訂立「電梯扶手含菌量」標準，引伸至全港。

結果亦顯示，石塘咀街市M往1樓的扶手總菌量達到280CFU，相對於2020年的含菌量檢測結果增加了3.2倍；而上環街市文咸東街入口的1樓往地下電梯扶手的含菌量為5,400CFU，是2020年含菌量檢測結果的7.5倍；西營盤街市1樓往第三街地下外的電梯扶手含菌量為2,900CFU，是2020年含菌量檢測結果的10.7倍。

至於中環及半山地區的扶手電梯方面，在抽查的14條扶手電梯中，士丹頓街至伊利近街的一段電梯扶手的含菌量為1,300CFU，是2019年含菌量的1.8倍；而羅便臣道至干德道的兩段扶手，總菌量亦高達2,200CFU和1,700CFU。

政黨建議政府應增加對公共場所扶手電梯的清潔和消毒頻率，並在扶手梯上安裝紫外線消毒裝置，以減低細菌和病原體的傳播風險；政府亦可在公共場所提供清潔用品和消毒劑供市民使用，包括在扶手電梯旁放置洗手液或消毒濕巾等。最後政府可訂立「電梯扶手含菌量」標準，定期檢驗監察電梯扶手的清潔程度。