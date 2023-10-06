接連發生多宗照顧者悲劇　議員批官員只講幾句慰問　關注度不足

近日發生數宗涉及智障人士及照顧者的家庭悲劇，議員狄志遠對於​​政府官員只說出幾句慰問說話，而没有提出積極的改善措施感到失望，而面對現時的照顧者及智障人士的困難及問題，他批評政府關注度不足，服務没有規劃和KPl（關鍵績效指標）。

狄志遠表示，智障人士服務長期不足，目前本港有約53,42萬名殘疾人士，另外全港智障人士的總數估計為7.7萬人至9萬人，但全港各類智障人士宿舍大約提供約5,700個宿位，根據社會福利署2021至22年度數字資料，中度弱智人士宿舍乎均輪候時間為12年，嚴重弱智人士宿舍平均輪候時間為12.5年。在教育和工作上，他指現時特殊學校畢業生，由於院舍及目間服務不足，出現接駁困難，另外如有就業能力的智障畢業生，就業機會也有限，政府在聘請殘疾人士也只是有1.47%。

社工方面，他指綜合家庭中心負責個案工作的社工工作超標，跟據服務承諾每名社工負責約40個個案，而實制情況是每位社工要負責50至60個個案，而且近年的個案愈趨複雜，造成工作量過大。

有見及此，狄志遠指政府需要完善特殊學校畢業生的跟進服務，建議教育局撥款特殊學校為畢業生開設為期2至3年的延展教育服務；成立殘疾人事務委員會；​​勞福局按《殘疾人及康復計劃方案》的建議，制訂推行時問表，進—步改善殘疾人士服務；並檢討現時綜合家庭中心人手，改善社工與個案比例，督導人手等。