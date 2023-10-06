公司市場總監與16歲以下女童非法性交　須還押至11.10判刑

現年23歲青年，於4年多前就讀中六時與同校就讀中一的學妹相戀，並於拍拖其間5度與該名只有13歲的學妹性交。2人其後分手，學妹情緒大受困擾並把事件向社工透露。該青年最終被捕，並於今午（6日）在高院承認5項與16歲以下女童非法性交罪。法官決定先提取被告的心理專家報告，並押後至11月10日判刑，其間被告須還押。法官亦表明判被告即時監禁是無可避免。

任職發展公司市場總監的被告張展廷，過往並沒有案底。他原本另被控3項未經同意下作出的肛交罪，但獲准於法庭存檔。他現被控於2019年1月至2019年11月3日其間，4度在大埔家中及1度在牛頭角下邨停車場2樓梯間與當時13歲的女童X非法性交。案情指案發時X為1名中一學生，被告則是同校的中六學生，2人於2018年平安夜開始拍拖，但直至最後一次案發日期當日則分手，被告亦於2019年已畢業離校。

案情指2019年1月被告帶X到他位於大埔的住所，並要求與X性交。X最初拒絕，被告則生氣並稱「一定要你個處」，X在被告遊說下終與他性交，被告亦沒有使用安全套。其後直至11月3日，被告再4度與X性交且沒有使用安全套，當中於7月至8日，被告更是於牛頭角下邨停車場與X性交。X稱與被告分手後便沒有與被告見面，直至2020年9月，她向社工表示不開心，在詢問下終透露曾與被告性交之事，直至同年11月因她情緒不穩割腕，在老師陪同下到醫院求診最終報案。被告最終於同年12月22日被捕，在警誡下承認曾與X性交；辯方今求情指，X確為被告的前女友，2人當時是真心相愛，當時亦相當年輕，出於對性的好奇，且不知如何處理故當時沒有使用安全套。被告現已感後悔且有改過決心，希望法官判刑時考慮被告的更生及前途。

案件編號：HCCC 127/2022