挖空月餅內餡藏180萬元海洛英　單日連破兩機場毒案拘5人

昨日(5日)，海關在機場截查由馬來西亞吉隆坡抵港的3男1女(20至21歲)，他們當時持有多件手提行李，關員檢查行李期間，察覺X光影像有異常，經過進一步查驗後，發現內藏的15盒月餅存在3大疑點。第一，月餅包裝有被重新封口的痕迹；第2，部分月餅上出現裂痕;第3，月餅重量較正常為重。關員深入檢查該批共60個月餅，揭發有人掏空月餅內餡，精心填入約2.1公斤、估計市值約180萬元懷疑海洛英，隨即拘捕4人，將他們扣留調查。

初步調查所得，被捕人士分別報稱美容師、商人及無業，他們是乘坐同一航班抵港，有人聲稱月餅是用作送禮，亦有人指是代朋友運送，並無收取任何報酬。海關將重點調查毒品來源及其來港後的去向。

而海關在同日亦偵破另一宗航空旅客行李箱藏毒案，檢獲2.1公斤、市值約26萬港元的懷疑MDMA(俗稱搖頭丸)。涉案的49歲外籍男旅客，昨日亦是從吉隆坡來港，關員為他清關時，留意其寄艙行李的X光影像有可疑，打開行李檢查後，發現該批懷疑毒品被收藏在5包零食包裝內，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他。案件交由海關毒品調查科接手跟進調查。被捕男子報稱建築工人，雖然他聲稱無取酬，但其航程機票是由朋友支付，海關正追查本案，不排除有更多人被捕。