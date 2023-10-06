車Cam直擊：紅磡女子接仔放學　過路螳臂擋車齊遭撞飛

紅磡發生驚險車禍！社交網今日(6日)流傳一條44秒長交通意外「車Cam」片，顯示地點為環海街一間幼稚園對開，事發時間為昨日(5日)上午11時47分，當時正值幼稚園放學，不少家長在門外接回子女。其中一名媽媽攜2名身穿幼稚園校服的年幼子女，橫過環海街至對面海名軒，當3人從車罅之間步出時，該名媽媽已事先察看路況，確認安全後始拖住2名幼童步出。

適時，一輛白色跑車已迅即駛至，電光火石之間，該名媽媽已作出反應，即刻背向跑車，再將兩子女拉於身前，她則以背臀「硬食」跑車的撞擊。片中可見撞擊力頗大，3人被撞至拋飛1米墮地，期間女子依然緊握2名子女雙手，事後坐地察看二人的傷勢，確認他們無大礙才放下心頭大石。其他家長見狀連忙上前協助，肇事跑車則閃亮死火燈，但未見司機落車察看3人情況，影片到此結束。

執法部門稱，昨日中午12時許，接獲幼稚園女職員報案，指址發生交通意外，一輛私家車撞倒1名姓廖(38歲)女子，她右手及腰受傷，其4歲兒子及5歲女兒則腳部受傷，3人俱送伊利沙伯醫院治療，姓施(42歲)女司機無恙，在現場接受調查。