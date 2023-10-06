入境處反黑工行動拘11人　包括假難民

入境處本月3日起一連三日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」，及連同執法部門執行的「風沙行動」。行動中，8名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主被捕。據悉，被捕人士包括1個假難民，為36歲越南籍男子，在旺角區一間餐廳任職洗碗工。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了49個目標地點，包括工業大廈、裝修中單位及餐廳，共拘捕9人，其中非法勞工為5男1女，年齡介乎36至53歲。當中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名女子，年齡介乎45至59歲。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕2名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女子旅客，年齡分別為37及53歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括衣物及保健產品。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。」