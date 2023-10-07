港府刊憲灣仔愛協總部外修路　配合建造旱季截流器

港府刊憲，建議於灣仔東進行道路工程以配合建造旱季截流器，減少污染物經灣仔東箱形雨水渠排入維多利亞港，從而改善灣仔東沿岸水質和整體環境；該工程工地位於灣仔運盛街5號的愛護動物協會香港總部對面。市民若有反對，須於今年12月5日或之前提出。

上述工程包括永久封閉在工務計劃項目第7677CL號灣仔發展計劃第2期—擬進行的道路工程(第7677CL號工務計劃) 所建造的一段行車道； 暫時封閉並重建在第7677CL號工務計劃所建造的一段行車道；以及 進行附屬工程，包括公用設施、鋪砌面及飾面 、旅遊車停泊位恢復原位、樹木保護、屋宇裝備和環境美化工程。

公眾可於辦公時間到中西區民政諮詢中心、灣仔民政諮詢中心，以及港島東區地政處查閱有關工程的圖則和計劃。有關的憲報公告、計劃、圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網頁。任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。反對通知書須不遲於今年12月5日送達運輸及物流局局長。