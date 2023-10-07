團體12月中環摩天輪辦殘障體驗日　健全人士學習如何寸進難行

近年本港殘疾人士的數目有增加趨勢，2020年估計本港有高達5.2%人口，即約40萬人有身體、視覺、聽覺、溝通等障礙，他們日常生活有困難，尤其是出行，更加挑戰重重。香港復康會將於今年12月17日在中環香港摩天輪，舉行大型戶外體驗活動「無障行者2023」，以「海、陸、空親子遊」為主題，讓公眾透過「看不到、聽不到、講不到、動不到」的情境，親身體驗殘疾人士的處境，了解殘疾人士面對的困難和挑戰，賦予同理心，並學習如何正確協助殘疾人士，合力營造「傷健共融」的社會。

上述活動設立多條路線和任務點，讓參與者透過親身體驗殘疾人士的處境，以及無障礙社區的重要。活動設計由兩位年輕發病的柏金遜症病人負責，其中一名負責人Winnie於30餘歲時無緣無故地患上柏金遜症，導致雙腳無力，行動不便，「當時我剛生下女兒，全身突然變得僵硬，要拖住一隻腳行路。」她輾轉求醫6年才獲確診柏金遜症，可幸藥物能短暫緩解病情，加上平時勤做瑜伽、跳健康舞等，盡量減慢病情惡化。她出行時嘗試不拿拐杖，想靠自己，但這個「看不見的傷殘」，有時也會被誤會，「例如有次乘搭港鐵，藥力開始失效，雙腳變得無力，快要跌低，坐了關愛座。有人便指指點點，說我見到長者也不讓座，其實有苦自己知。」

但社會亦有很多細心的途人，在Winnie出行時助她一把。例如她有次藥力逐漸失效，雙腳變得無力，她主動告訴身旁的女士說自己有病不良於行，能否讓她稍為借力助其離開車廂，對方起初有點驚訝，但非常願意幫忙。另一次是她上車時，雙腳突然不聽使喚，無法踏入車廂，「千鈞一髮之際，突然有一位西裝骨骨的男士，火速將我『稱』起上車，然後一聲不響地走到另一個車廂，可能他怕我尷尬吧！」