東方日報A1：迎新屢爆性侵案　教局院校鬥推莊

多間大學相繼爆出迎新營醜聞，更有進入調查和司法程序的違法違紀事件，但教育局及各院校只交代「做咗好多嘢」，推卸責任。立法會教育事務委員會昨日討論大學學生主導活動的管理及品德教育，有議員表示類似事件早於20年前已有，今時今日甚至開始「刑事化」，質疑當局「20年都未補到牢」，當局竟解釋指一個人的成長是受多方面影響，稱「學好三年，學壞三日」，被議員批評「推波」，反問「咁邊個人要負責」，而事實上立法會撥了不少錢給學校做公民教育和德育，斥迎新營是「邪氣氾濫」。

議員陸瀚民表示，大學迎新營發生不同形式猥褻、越界、品味低俗的類似事件早於20年前已有，而現時更「刑事化」，敦促校方和學生組織作出改善，建議是否可規定活動必須在「陽光下進行」。議員梁毓偉認為當局在性教育維持在非常生理層面，而且很久沒有更新課程，質疑是否可早點幫助學生確立正確正向兩性關係。教育局局長蔡若蓮回應指中小學教育中品德教育為「重中之重」，但一個人的性格受很多方面影響，「學好三年，學壞三日」，不能低估環境對一個人成長的影響。

議員葉劉淑儀聽罷斥教育局「推波」，有將責任推給社會之嫌，反問「咁邊個人要負責」，質疑事件「唔係第一次」，到如今才受重視，直言「我哋（立法會）畀唔少錢你喎，你又做咗乜呢？」蔡若蓮則指案件中侵犯他人的並非新生，而新生或許保護自己意識不夠強，指中小學價值觀教育近兩年更新了框架，強調非為教育界開脫，只是價值觀教育要潛移默化需要很長時間。

亦有議員質疑雖有指引，但執行上是否難以做到。議員林振昇指有部分大學有「防止性騷擾大使」，但擔心權責和培訓不清楚，甚至有可能「玩埋一份」；議員吳秋北也指多年來發生多次類似事件，證明局方以及大學只交代自己「做咗好多嘢，但啲嘢係冇效」，他又透露其女兒今年入讀大學，有參加迎新營，亦有同學向他反映「迎新營係一種收𡃁方式，出事的主犯往往係老鬼」，形容是「正氣不彰，邪氣氾濫」；議員梁子穎也指「香港有一流大學，但係出現下流、九流學生」，是「極不理想」，建議懲罰機制標準化、活動指引統一化。

蔡若蓮回應指，政府對學生違法違紀或欺凌行為「零容忍」，要求各間大學遏制迎新營中歪風，目前各大學均有機制處理有關迎新活動的投訴，會嚴肅進行和調查相關事件，涉事的活動籌備者和學生可受紀律處分，嚴重者可被開除學籍。而議程結束前，教育事務委員會主席梁美芬要求各大學提交報告，公布處理相關投訴的方式，亦要輔助學生領袖解決「異化」的迎新營。

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